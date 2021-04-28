العميد رحيم زادة قائداً لمقر خاتم الانباء (ص) للدفاع الجوي

وافاد وكالة مهر للأنباء أنه ووفقاً للموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، فإن نص القرار الصادر عن سماحته، جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

الامير العميد قادر رحيم زادة

نظرا لتعهدكم وكفاءاتكم وتجاربكم القيمة، وبناء على اقتراح القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، انني اعيّن جنابكم في منصب قائد مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه واله وسلم) المشترك للدفاع الجوي.

المتوقع هو تظافر الجهود وتحقيق نقلة في مجال الدفاع الذي لا يمكن اختراقه عن سماء (ايران)، وباستخدام قدرات وطاقات القوات المسلحة وتعزيز شبكة قيادية واستشرافية متكاملة في مجال الدفاع الجوي للبلاد.

وانني اشكر اللواء موسوي على خدماته القيمة طيلة عهده في هذه المسؤولية.

سائلا الباري تعالى ان يوفقكم.

انتهى