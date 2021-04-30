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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:١٠ م

وزارة الخارجية:

إيران على استعداد للمساعدة في دفع المفاوضات بين طاجيكستان وقيرغيزيا إلى الأمام

إيران على استعداد للمساعدة في دفع المفاوضات بين طاجيكستان وقيرغيزيا إلى الأمام

اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن قلق إيران حيال الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقيرغيزيا معلنا استعداد طهران للمساعدة في دفع المفاوضات بين البلدين إلى الأمام وتقديم خبرتها القانونية والفنية لهما في هذا المجال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة تعليقا على الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقيرغيزيا، ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تتابع بقلق أنباء عن اشتباكات في الآونة الأخيرة في المناطق الحدودية بين البلدين الصديقين والشقيقين طاجيكستان وقيرغيزيا ، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مواطني الجانبين ".

واشاد  خطيب زاده بالإجراءات العاجلة التي اتخذها قادة البلدين والتي أدت إلى وقف هذه الصراعات ، وقال فإننا على ثقة من أن استمرار المفاوضات بين البلدين سيؤدي إلى تسوية سلمية لأي نزاع حدودي. 

/انتهى/

رمز الخبر 1914031
https://ar.mehrnews.com/news/1914031/

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