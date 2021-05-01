  1. المراة و الاسرة
٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٤٧ ص

احرص على تناول هذه الأطعمة في رمضان

احرص على تناول هذه الأطعمة في رمضان

خلال شهر رمضان، وفي ظل الانقطاع عن الطعام والشراب لساعات طويلة يوميا، يحتاج الجسم إلى نظام غذائي خاص لتعويض الفاقد الغذائي أثناء الصوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة المصرية، بدورها قدمت مجموعة من النصائح الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجسم خلال الشهر.

جاء هذا في انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تحت عنوان "أطعمة احرص على تناولها في رمضان".

وفي مقدمة الأطعمة التي نصحت الوزارة بتناولها "الدهون الصحية الطبيعية"، والتي تتوفر في زيت الزيتون والأسماك عالية الدهون، والبذور، مثل بذر السمسم والكتان.

كما نصحت الوزارة بتناول اللحوم والبيض والبقوليات، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطبيعية.

منتجات الألبان كانت ضمن الأطعمة التي حثت الوزارة على تناولها، حيث نصحت بتناول كوب لبن أو زبادي على الأقل بجانب الأجبان الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص على شرب كمية كافية من المياه بين الإفطار والسحور، لا تقل عن 8 أكواب.

/انتهى/

رمز الخبر 1914052
https://ar.mehrnews.com/news/1914052/

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