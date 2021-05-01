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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١:٥٧ م

تركيا تعلن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية جديدة شمالي العراق

تركيا تعلن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية جديدة شمالي العراق

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن عزم انقرة إنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقة ميتينا شمالي العراق، مشيرًا إلى أهمية المنطقة بالنسبة لبلاده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الوزير الذي قدم أيضًا معلومات حول العمليات الأخيرة ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، إن "العمليات شمالي العراق ستستمر. منطقة ميتينا مكان مهم، كما هو الحال في سوريا، سنقيم قاعدة هنا وسنسيطر على المنطقة، فهذه المنطقة هي خط العبور إلى جبال قنديل وسوف نبقي هذا الخط تحت السيطرة"، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وكانت تركيا قد أطلقت، عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة، في 23 نيسان الحالي في شمالي العراق، قالت إن العملية تأتي لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه تركيا على لائحة الإرهاب.

/انتهى/

رمز الخبر 1914058
https://ar.mehrnews.com/news/1914058/

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