تركيا تعلن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية جديدة شمالي العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الوزير الذي قدم أيضًا معلومات حول العمليات الأخيرة ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، إن "العمليات شمالي العراق ستستمر. منطقة ميتينا مكان مهم، كما هو الحال في سوريا، سنقيم قاعدة هنا وسنسيطر على المنطقة، فهذه المنطقة هي خط العبور إلى جبال قنديل وسوف نبقي هذا الخط تحت السيطرة"، وفقا لوسائل إعلام تركية.



وكانت تركيا قد أطلقت، عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة، في 23 نيسان الحالي في شمالي العراق، قالت إن العملية تأتي لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه تركيا على لائحة الإرهاب.

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