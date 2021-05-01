لا توجد اي اعراض جانبية للقاح كورونا الايراني "كوف بركت"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشارت محرز في تصريح لاذاعة طهران الى الزيادة الشديدة للمراجعين المصابين بفيروس كورونا للمستشفيات وقالت: ان اعراض المرضى الذين يراجعون المستشفيات الان تشهد ارتفاعا شديدا وسرعة انتقال الفيروس هي اعلى بكثير مقارنة بالنوع البريطاني.

واضافت: وفقا للدراسات الجارية فان اصابة اكثر من 70 بالمائة من المصابين بكورونا، هي من نوع الفيروس البريطاني المتحور.. سمعت عن وجود فيروس كورونا الجنوب افريقي في البلاد لكنني لست مطمئنة من ذلك كما لم يتم لغاية الان تاكيد وجود الفيروس الهندي بصورة رسمية لكن وجوده وارد.

ونوهت الى اننا الان مازالنا في ذروة الموجة الرابعة، داعية الى الالتزام الجاد بالتوصيات الصحية للوقاية من انتقال المرض حتى يتسنى توفير اللقاح لجميع المواطنين.

وتابعت المسؤولة الصحية قائلة: لحسن الحظ لم تكن لديّ لغاية الان اي اعراض جانبية كما لم تكن هنالك ايضا اي اعراض جانبية لدى المتطوعين الـ 330 الذين تلقوا اللقاح. هذا اللقاح مؤثر تجاه الفيروس البريطاني لكنني لست مطمئنة من تاثيره على الفيروسين المحورين الجنوب افريقي والهندي علما بانهما اقوى من سائر الفيروسات.

وقالت محرز انه وفقا لتصريحات رئيس اللجنة التنفيذية لاوامر "الامام الخميني (رض)" الدكتور محمد مخبر سيتم في غضون الاشهر الثلاثة القادمة تسليم نحو 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا للحكومة.

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