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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٢:٥٢ م

وزیر الصحة:

إصدار ترخيص استخدام لقاح "كوف ايران بركت"

إصدار ترخيص استخدام لقاح "كوف ايران بركت"

أعلن وزير الصحة "سعید نمکی" عن إصدار ترخيص استخدام لقاح "كوف ايران بركت" الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سعيد نمكي في المحافظة المركزية اليوم أريد أن ابشركم به خبر ترخيص استخدام لقاح"كوف ايران بركت" الذي صدر يوم امس.

وأضاف: "لم أنام ليالٍ كثيرة بسبب التوترات الفكرية ولكن الليلة الماضية لم أنام من ذوق الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا".

وتابع نمكي بخصوص إنتاج لقاح مشترك بين باستور وكوبا، كان من المفترض أيضًا أن يقوم باستور بإعداد الوثائق وسنتخذ الإجراءات الأسبوع المقبل. لذلك، انضم لقاح "كوف ايران بركت" الى مجموعة التطعيم الخاص بنا وسينضم باستور الأسبوع المقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1915319
https://ar.mehrnews.com/news/1915319/

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