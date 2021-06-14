إصدار ترخيص استخدام لقاح "كوف ايران بركت"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سعيد نمكي في المحافظة المركزية اليوم أريد أن ابشركم به خبر ترخيص استخدام لقاح"كوف ايران بركت" الذي صدر يوم امس.

وأضاف: "لم أنام ليالٍ كثيرة بسبب التوترات الفكرية ولكن الليلة الماضية لم أنام من ذوق الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا".

وتابع نمكي بخصوص إنتاج لقاح مشترك بين باستور وكوبا، كان من المفترض أيضًا أن يقوم باستور بإعداد الوثائق وسنتخذ الإجراءات الأسبوع المقبل. لذلك، انضم لقاح "كوف ايران بركت" الى مجموعة التطعيم الخاص بنا وسينضم باستور الأسبوع المقبل.

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