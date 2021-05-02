القوات الأمريكية تنفذ ضربة تستهدف مطار قندهار الأفغاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم القوات الأمريكية "سوني ليجيت" في بيان نقلته وكالة أنباء"خامة برس" الأفغانية على موقعها الإلكتروني: إن القوات الأمريكية نفذت ضربة دقيقة في مساء الليلة الماضية دمرت من خلالها صواريخ إضافية كانت تستهدف المطار .

وسقطت صواريخ غير مباشرة وغير فعالة على مطار قندهار الأفغاني، لذا لم تنتج عن وقوع أي إصابات، بين أفراد القوات الأمريكية ولم تحدث أضرار بالمواد والمعدات في المطار ، حسبما ذكرت "أنباء الشرق الأوسط".

وأضاف ليجيت في تصريحاته أن "العودة إلى العنف سيكون مأساوي وبلا معنى، لدينا الوسائل العسكرية للرد بقوة على أي نوع من الهجمات ضد التحالف وأيضا الوسائل العسكرية لدعم قوات الأمن الأفغانية، لذا قد يكون من الخطأ التحرك في هذا الاتجاه".

يأتى ذلك بعد أن نشر المتحدث باسم حركة طالبان المسلحة ذبيح الله مجاهد تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها إن الوجود الأمريكي بعد الموعد النهائي في الأول من مايو، يعتبر انتهاكا لاتفاق الدوحة الموقع تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير 2020، وقال إن حركة طالبان لها الحق فى القيام بمهام ضد القوات الأجنبية.

وأضاف مجاهد "بعد حلول الموعد النهائي المتفق عليه في الأول من مايو لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، فإن الانتهاك من حيث المبدأ فتح الطريق أمام حركة طالبان لاتخاذ كل الإجراءات المضادة التي تراها مناسبة ضد قوات الاحتلال".

وكانت طالبان قد أوقفت هجماتها على القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بعد الاتفاق، لكن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن عن موعد ممدد لعملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان حتى 11 سبتمبر، ولم تشن طالبان هجمات على القوات الأجنبية لكن في غضون ذلك اندلعت أعمال عنف للجماعة ضد قوات الدفاع الأفغانية والمدنيين.

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