عملياتنا ضد الأمريكيين في أفغانستان تستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد قال في حوار له مع وكالة مهر إن الحركة لن تفصح عن حيثيات العمليات التي قامت بها الحركة ضد القوات الأمريكية، لأن هذه الحزئيات سرية ولا نريد الخوض في الأمر.

وأضاف أن إعطاء هذه المعلومات يجعل العدو أن يكون حذرا وقد لا يقع في نطاقنا مرة أخرى، وأن هذا الأمر هو إستراتيجية الحركة فيما يتعلق بالعمليات التي تستهدف الأعداء.

وأكد أن الحركة تحاول أن تخطط لمواصلة عمليات مماثلة لما قام به مقاتلو الحركة أمس.

وأقر الجيش الأميركي بسقوط طائرة عسكرية تابعة له في ولاية غزني (شرقي أفغانستان) أمس الاثنين، في حين أكدت حركة طالبان مصرع من كانوا على متنها.

وأكد المتحدث باسم القوات الأميركية بأفغانستان العقيد سوني ليغيت تحطم الطائرة -وهي من طراز بومباردييه E-11A- أمس بولاية غزني التي تقع معظمها تحت سيطرة طالبان.