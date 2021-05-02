توفير لقاحات كورونا من أولويات برامج الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعا الرئيس روحاني خلال جلسة اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة ، جميع الأجهزة المعنية الى تجاوز الروتين وتسهيل الاجراءات الادارية لتوفير اللقاحات بشكل سريع والاستمرار بخطة التطعيم للكادر الصحي ولأعمار ما فوق 65 عاما ولذوي الامراض الخاصة والمزمنة ثم لعموم المواطنين.

واشار روحاني الى ان العدو فشل في حربه الاقتصادية ضد ايران وأقر بفشل سياسة الضغوط القصوى ، موضحا انه مع قرب رفع الحظر طبقا للمحادثات الاخيرة بات من المؤمل ان اقتصاد البلاد سيعود الى حالة التوازن والنمو التي شهدها عامي 2014 و2015.

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