  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:٤٠ ص

سفير ايران الدائم لدى الأمم المتحدة ينفي صحة الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن

سفير ايران الدائم لدى الأمم المتحدة ينفي صحة الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن

نفى سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، صحة الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف روانجي إن طهران تشدد دائما على التبادل الشامل للسجناء بين البلدين.

ويأتي تصريح روانجي على خلفية نشر قناة "الميادين" في وقت سابق من اليوم تقريرا مفاده أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتنفيذ صفقة تبادل سجناء بصيغة أربعة مقابل أربعة، مع إفراج الولايات المتحدة عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

من جهتها، نفت الخارجية الأمريكية صحة الخبر الذي نشرته قناة الميادين عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على تبادل أسرى وتحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم الأحد للصحفيين أن: "التقارير عن التوصل إلى اتفاق على تبادل أسرى ليست صحيحة".

/انتهى/

رمز الخبر 1914105
https://ar.mehrnews.com/news/1914105/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات