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٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٤٣ ص

تخت روانجي:

العقوبات الأمريكية الجائرة ضدنا ستفشل ولن تؤدي الى أي نتيجة

العقوبات الأمريكية الجائرة ضدنا ستفشل ولن تؤدي الى أي نتيجة

صرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في بيان ان العقوبات القمعية المفروضة على الشعب الإيراني لن تصل بالولايات المتحدة إلى أي مكان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، تخت روانجي، قال في بيان ان إدارة بايدن أقرت بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها ترامب.

وردا على مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في المؤتمر الصحفي على هامش قمة وزراء خارجية الناتو في بروكسل قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن الولايات المتحدة تدعي أن "الكرة في ملعب إيران"، لكن حتى من بعد شهرين من انتخاب الإدارة الامريكية الجديدة مازالت الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وقرارات الاتفاق النووي.

وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "أقرت إدارة بايدن بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها ترامب ضد ايران، ومع ذلك لا تزال هذه السياسة قائمة.

وصرح تخت روانجي: "إن العقوبات القمعية المفروضة على الشعب الإيراني لن تصل بالولايات المتحدة إلى أي مكان".

/انتهى/

رمز الخبر 1912996

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