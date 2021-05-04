الشهيد الحاج سليماني أشعل نبراس الحرية في العالم/ القدس قضية الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف حجة الاسلام قمي خلال زيارته لمعرض "فلسطين ليست وحيدة " في طهران : ان يوم القدس العالمي وبعد أيام وسنوات متتالية فهو أكثر فاعلية من ذي قبل، والأمثلة كثيرة على ذلك منها الأعمال الدولية لهذا المعرض.

وتابع قمي: لا غرابة في أنه بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني ان تكون نيران الحرية أكثر توقدا وألسنة اللهب مشتعلة أكثر من ذي قبل، مبينا ان قضية القدس هي قضية الانسان الثوري فلا شك أن الثورة الإسلامية بعد الحاج قاسم تعتبر نفسها ملزمة بأن تكون بؤرة ومصدرا لصرخات كل المطالبين بالحرية.

وبين رئيس منظمة الاعلام الاسلامي ان يوم القدس العالمي وبعد أيام وسنوات متتالية فهو أكثر فاعلية من ذي قبل ومثال ذلك معرض " فلسطين ليست وحيدة" الذي يشارك فيه فنانون من 70 دولة في مجال الرسوم الكاريكاتيريه والمتحركة.

ويقام المعرض " فلسطين ليست وحيدة" في طهران بمشاركة اكثر من 3000 اثر فني من 70 دولة تتضمن لوحات واعمال فنية تتعلق بفلسطين ونضال الشعب الفلسطيني من اجل الحرية وانهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

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