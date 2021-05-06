شهيد في "أودلا" بنابلس... واعتقالات في حي الجراح

و افادت وکالة مهر للانباء بانه استشهد فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية أودلا جنوب مدينة نابلس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية وسط اطلاق نار كثيف مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع حيث تصدى الفلسطينيون لقوات الاحتلال واندلعت مواجهات في القرية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "أودلا" وسط إطلاق نار كثيف مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي دفع الفلسطينيين للتصدي لقوات الاحتلال حيث اندلعت مواجهات بينهم.

وأصيب خلال المواجهات فلسطينيان أحدهما فتى يبلغ من العمر 16 عاماً أصيب بعيار ناري حي في الظهر، بينما أصيب أخر بعيار معدني مغلف بالمطاط.

اعتداء إسرائيلي على المتظاهرين في حي الشيخ جراح

وفي السياق نفسه، أفادت وکالات الانباء بان الاحتلال اعتدى على المتضامنين في حي الشيخ جراح ما أسفر عن إصابة سيدة.

وكان عددٌ من المقدسيين أصيبوا بالاختناق الشديد، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرة حاشدة لأهالي حي الشيخ جراح احتجاجاً على قرار محكمة الاحتلال بتهجيرهم من منازلهم.

وأفاد شهود عيان أن مظاهرة حاشدة خرجت في حي الشيخ جراح رفضاً لقرار محكمة الاحتلال بتهجير أهالي الحي تحت حجج كاذبة، وحمل المتظاهرين الاعلام الفلسطينية.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال قمعت المظاهرة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم مسعف وصحفي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المقدسيين في حي الشيخ جراح شاركوا في المظاهرة الحاشدة.

مقتل مستوطن متأثراً بجراحه

مراسل الميادين تحدث عن مقتل مستوطن متأثراً بجراحه في عملية زعترة قبل يومين.

وكان ثلاثة جنود إسرائيليين قد أصيبوا بجروح في أعقاب عملية عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس في الضفة المحتلة.