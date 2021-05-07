حماس: يوم القدس لم يكن مجرّد شعار بل تحوّل إلى ممارسة عملية على الأرض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر حمدان اليوم الجمعة في حديث إذاعي أن الولايات المتحدة تسعى لفرض معادلة جديدة في المنطقة وإيجاد محور تقوده إسرائيل، غير أن الساحة ليست خالية من بيئة القضية الفلسطينية ومن محورٍ آخر لن يسمح بالاستفراد بهذه القضية.

وأشار، إلى أن الأنجازات التي تحقّقت تجعل من يوم القدس محطة للتقدّم مع إمكانية الرهان على هذه المسيرة.

واعتبر أن التطبيع يشكّل مكسباً للعدو، والدول المطبّعة تكشف أنها لم تكن طرفا في مواجهة الكيان الصهيوني، وهي رغم ذلك لن تضيف شيئاً بالنسبة إليه.

وأضاف أن تحرير القدس ليس مرتبطًا بالانهيار الأميركي، بل نحن قادرون على بناء معادلاتنا، وهذا ما يزعج العدو الذي يعبّر عن قلقه من المقاومة.

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