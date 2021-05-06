رصد 18409 اصابة و 338 وفاة جديدة بكورونا

واعلن مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية في تقريره اليومي اليوم الخمیس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 18409 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و 610 الاف و 18 شخصا من ضمنهم 5515 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضاف: ان عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و 57 الفا و 692 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 338 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 73 الفا و 906 اشخاص.

واشار الى انه تم لحد الان اجراء 16 مليونا و 652 الفا و 514 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض واضاف: ان عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 102 والبرتقالية 235 والصفراء 111 مدينة.

واوضح المركز بانه لغاية الان تم تطعيم مليون و 181 الفا و 241 شخصا بالجرعة الاولى للقاح كورونا و 244 الفا و 526 بالجرعة الثانية ليبلغ الاجمالي مليونا و 425 الفا و 767 شخصا.

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