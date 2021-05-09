أنصار الله تدين جرائم الاحتلال بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد المكتب السياسي لأنصار الله في بيان على موقفه المبدئي والإيماني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية ودعمه الكامل لإخواننا في فلسطين المحتلة لمواجهة الصلف الصهيوني.

وقال البيان إن الشعب اليمني بقيادته الحكيمة وكافة القوى السياسية يؤكدون على مركزية القضية الفسطينية وهو ما أثبته بخروجه الكبير في يوم القدس العالمي.

ودعا البيان كافة الشعوب العربية والإسلامية وجميع أحرار العالم للتعبير عن استنكارهم لهذه الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض الخطوات التطبيعية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية.

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