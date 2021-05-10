بعد حادث مدرسة المروع... انفجار لغم أرضي جنوبي أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مصدر محلي أن التفجير وقع في منطقة "شهر الصفا" بإقليم زابل جنوبي أفغانستان.

وفي سياق متصل، قال مصدر آخر، إن الانفجار الذي استهدف حافلة الركاب في منطقة "شهر الصفا" بإقليم زابل، أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة آخرين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مقاتلو حركة "طالبان" في ساعة متأخرة مساء الأحد، أنهم سيلتزمون بوقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أفغانستان خلال عيد الفطر أواخر الأسبوع الجاري، وذلك وسط عنف متصاعد تشهده البلاد منذ أسابيع.

وشهدت كابول منذ يومين تفجيرات خارج مدرسة بالقسم الغربي من العاصمة، أسفرت عن مقتل 68، معظمهم طالبات، وإصابة أكثر من 165.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

ونفت طالبان، أي دور لها في الواقعة ونددت بها، لكن الحكومة الأفغانية قالت إن الحركة هي المسؤولة عن الهجوم.

وكابول في حالة تأهب قصوى منذ أعلنت واشنطن الشهر الماضي اعتزامها سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول. وقال مسؤولون أفغان إن طالبان كثفت الهجمات في أنحاء البلاد بعد الإعلان.

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