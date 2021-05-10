وزارة الخارجية تسلم بغداد مذكرة احتجاج اثر الاعتداء على القنصلية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، بخصوص حوادث الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء: "للأسف، هاجم البعض الليلة الماضية قنصليتنا في كربلاء، وحينها أجرت القنصلية والسفارة الإيرانية ببغداد اتصالات مع الجهات المعنية في العراق وتم التعامل مع الجناة من قبل قوات الأمن العراقية".

وصرح خطيب زاده: إن جمهورية إيران الإسلامية تدين الهجوم على منشآتها الدبلوماسية وتأمل أن تعمل الحكومة العراقية على حماية المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في العراق، كما بعثت وزارة الخارجية، الليلة الماضية، برسالة إلى السفارة العراقية في إيران تطلب منها أداء مهامها.

*تقرير "ياهو نيوز" بشان كيفية اغتيال الشهيد سليماني وضلوع الكيان الصهيوني واقليم كردستان العراق

وبشأن تقرير "ياهو نيوز" بشان كيفية اغتيال الشهيد سليماني وضلوع الكيان الصهيوني واقليم كردستان العراق في هذه الجريمة قال المتحدث: "هذه التقارير ليست خافية عنا، لقد تم التحقق من صدقيتها وحقيقتها أو يتم القيام بها عبر السلطات المعنية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "موقفنا هو نفسه الذي أعلناه، وكل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي دولة في هذا الاغتيال الجبان والمنكر هم بالتأكيد هنالك مسؤولية جزائية وقضائية على المشاركين بصورة مباشرة او غير مباشرة في عملية الاغتيال الدنيئة والجبانة هذه".

ادانة التفجيرات الارهابية في افغانستان

من جانب آخر أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية الهجمات الارهابية الاخيرة في افغانستان وقال ان العشرات من الفتيات الصائمات ذهبن ضحية هذا العنف التكفيري وتقطعت اجسادهن ظلما وعدوانا ، وبالتالي فان ايران تشارك افغانستان في حزنها وتعبر عن استيائها لاعمال الارهاب خلال السنة الاخيرة وبالاخص ما وقع في الاسابيع الاخيرة.

واوضح خطيب زادة ان ايران قلقة لما يجري في افغانستان وتتابع ذلك عن قرب ، وتحث الافغان على التلاحم الاخوي لمواجهة الفكر الداعشي التكفيري .

واضاف ان تحقيق مستقبل زاهر لافغانستان رهن بالحوار بين الفصائل الافغانية وحكومة هذا البلد، وان ايران تدعم دائما هذا الحوار وتعمل كل مايمكن لتحقيقه.

ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وحول تمديد الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قال خطيب زادة ان ما طرحه كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي في لقاء صحفي هو أن قانون مجلس الشورى ملزم، واتفاق ايران والوكالة ينتهي في 21 مايو - ايار الجاري، لكننا من الطبيعي اننا لسنا في عجلة لانهاء محادثات فيينا ، كما اننا لانسمح بالمماطلة والتسويف، ولانريد ان يكون أي موعد سببا في عدم التنفيذ العملي للمطالب الايرانية بشكل دقيق ، وبالتالي يمكن تمديد الاتفاق مع الوكالة اذا سارت محادثات فيينا بشكل صحيح وبما يرضي طهران.

*زيارة ظريف للامارات مدرجة في جدول الاعمال

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف للامارات مدرجة في جدول الاعمال وسيقوم بها حينما يتهيأ الظرف المناسب.

يتبع...