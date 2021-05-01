هیمنة ايرانية على التشكيلة المثالية للأسبوع السادس من دوري أبطال آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد منافسة استمرت على مدار شهر كامل، ومشاركة الالاف من زوار الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتضحت معالم التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا.

وانتهى الأسبوع السادس والأخير من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم الليلة الماضية، وقد فاز نادي برسيبوليس على الريان القطري بنتيجة 4-2 ، وفاز نادي فولاد على الوحدات الأردني بهدف نظيف، وفاز نادي استقلال على الشرطة العراقي بهدف واحد، وفاز نادي تراكتور على نادي الشارقة الإماراتي بهدفين.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للاسبوع السادس من دوري ابطال اسيا؛ وضمت هذه التشكيلة أسماء أربعة لاعبين إيرانيين من أربعة أندية مختلفة.

ويشارك في التشكيلة لاعب وسط بيرسيبوليس إحسان بهلوان ومدافع استقلال عارف غلامي ولاعب وسط فولاد فرشاد أحمد زاده ومهاجم تراكتور محمد عباس زاده.

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