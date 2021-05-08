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٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٥:٣٨ م

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛

انتخاب هدف عباس زادة أجمل هدف في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

انتخاب هدف عباس زادة أجمل هدف في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف محمد عباس زادة مهاجم تراكتور الايراني أجمل هدف في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار هدف محمد عباس زادة مهاجم تراكتور الايراني أجمل هدف في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب.

وخلال استطلاع أجراه موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد اختير هدف محمد عباس زادة في شباك باختاكور الاوبكي كأفضل هدف في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل عباس زادة هذا الهدف في مرمى باختاكور في مباراة الذهاب بعد هدف زميله اشكان دجاكه.

واعتبر الاتحاد الآسيوي هذه المباراة من ضمن أكثر مباريات الدور الأول إثارة، وانتهت بنتيجة التعادل 3-3، وسجل خلالها نجم تراكتور محمد عباس زادة هدفين، وجاء الهدف الثاني بعدما تابع عباس زادة تمريرة أكبر أماني وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة في سقف المرمى.كما سجل عباس زادة الهدف الثالث لفريق تراكتور من ركلة جزاء في هذه المباراة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914251
https://ar.mehrnews.com/news/1914251/

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