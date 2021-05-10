https://ar.mehrnews.com/news/1914340/ ١٠/٠٥/٢٠٢١ ١١:٣٠ م رمز الخبر 1914340 القدس و فلسطین القدس القدس و فلسطین القدس ١٠/٠٥/٢٠٢١ ١١:٣٠ م على خلفية الإعتداء على المسجد الأقصى؛ بالفيديو سرايا القدس تستهدف جيب عسكري قيادي للكيان الغاصب يعرض هذا الفيديو الذي نشرته سرايا القدس لحظة إستهداف الجيب العسكري التابع للكيان الصهيوني شرقي بيت حانون تحميل 9 MB رمز الخبر 1914340 کپی شد سمات سرايا القدس العدو الصهيوني القدس المحتلة محتوى ذات صلة سرايا القدس تتصدى لتوغل إسرائيلي بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس سرايا القدس تعلن إطلاق عملية البنيان المرصوص
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