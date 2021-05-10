  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٠‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٣٠ م

على خلفية الإعتداء على المسجد الأقصى؛

بالفيديو سرايا القدس تستهدف جيب عسكري قيادي للكيان الغاصب

بالفيديو سرايا القدس تستهدف جيب عسكري قيادي للكيان الغاصب

يعرض هذا الفيديو الذي نشرته سرايا القدس لحظة إستهداف الجيب العسكري التابع للكيان الصهيوني شرقي بيت حانون

تحميل 9 MB

رمز الخبر 1914340
https://ar.mehrnews.com/news/1914340/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات