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١١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٤:٣٠ م

امیرعبداللهیان:

الأمة الإسلامية لا تطيق استباحة حرمة المسجد الأقصى المبارك

الأمة الإسلامية لا تطيق استباحة حرمة المسجد الأقصى المبارك

أكد مساعد رئيس البرلمان الايراني والامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسین امیرعبداللهیان ان ايران تقف الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل قوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان حسین امیر عبداللهیان، في اتصال هاتفي اجراه مع مديري مكتبي حركتي حماس والجهاد الاسلامي في طهران اليوم الثلاثاء، جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني ومنها القدس الشريف والمسجد الاقصى وغزة.

واضاف: إن انتهاك حرمة المسجد الاقصى وقمع المصلين وقتل النساء والاطفال الفلسطينيين أكد الحقيقة الارهابية للصهاينة الى العالم للمرة الالف.

من جهتهما اشاد مدير مكتب حماس خالد قدومي ومدير مكتب الجهاد الاسلامي ابو شريف في طهران بدعم ايران لفلسطين والمسجد الاقصى المبارك.

ووصفا معنويات الشعب الفلسطيني بالرفيعة والمفعمة بالايمان والجهاد رغم جرائم الصهاينة الاخيرة.

ويشار الى ان الكيان الصهيوني بدأ بهجمات واسعة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ما أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من النساء والاطفال.

/انتهى/

رمز الخبر 1914375
https://ar.mehrnews.com/news/1914375/

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