سنجعل عسقلان جحيماً إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الكتائب في تصريح صحفي وصل "فلسطين اليوم"، ان العدو اذا كرر استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً، مبينة أنها وجهت ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الثلاثاء، منزلاً مأهولاً بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، اسفر عن ارتقاء سيدة وعدة اصابات بجراح مختلفة.

كما ان الطيران الحربي قصف شقة في عمارة سكنية مكونة من ثمانية طوابق في محيط مسجد السوسي، بدون سابق إنذار.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف وصلت المكان ونقلت عدد من الاصابات بين صفوف السكان إلى المستشفى.

من ناحيتها، أفادت مصادر طبية، باستشهاد سيدة جراء استهداف الاحتلال لمنزل في مخيم الشاطئ.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد سجلت 21 شهيدًا من بينهم 9 أطفال أحدهم أنثى في العاشرة من العمر و 103 إصابة بجراح مختلفة.

وأعلنت الصحة بغزة، بارتقاء 20 شهيدًا وإصابة العشرات بينها وصفت بالمتوسطة والخطيرة، جراء عدوان الاحتلال المستمر والمتصاعد على قطاع غزة.

كما أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس ظهر اليوم الثلاثاء11/5/2021 ، وجود عدد من الشهداء والمفقودين، بعد قصف الاحتلال لهدفٍ كانوا يتواجدوا به.

وقال القسام خلال بيان مقتضب له ان الاحتلال استهدف المجاهدين الذين تواجدوا لرفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان.

و من جهه اخرى انه قالت اذاعة جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء: "ان حصيلة قصف المقاومة لمدينتي اسدود وعسقلان هو 5 اصابات اصابتين متوسطة وثلاثة اصابات خفيفة مع وجود اضرار في الممتلكات".

وأضافت اذاعة جيش الاحتلال :"انه تم اصابة مدرسة اصابة مباشرة بصاروخ بمدينة عسقلان المحتلة واصابة شقة أخرى في "اسدود" بشكل مباشر".

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