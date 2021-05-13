وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر متعددة صرحرَحت انه تم قتل ثلاث جنود إسرائيليين في استهداف جيب عسكري على حدود غزة.

إليكم آخر المستجدات:

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- غارة إسرائيلية على حي الشعب شرقي مدينة غزة

- اتـحـاد الـمـصـنـعـيـن الإسـرائـيـليـيـن: الضرر الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة فاق 160 مليون دولار

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- الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلاتها اليوم من والى تل ابيب

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- طائرات الاحتلال الحربية تقصف هدفاً في حي الشعف شرق حي التفاح بغزة

- استدعاء عشر وحدات من احتياطي حرس الحدود الصهيوني لقمع المدن والقرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨

- عدد من الدول الأوروبية تلغي رحلاتها الجوية من أوروبا إلى فلسطين المحتلة، بسبب التصعيد مع غزة

- مصادر عبرية: مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف جيب على حدود #غزة

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