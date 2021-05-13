وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر متعددة صرحرَحت انه تم قتل ثلاث جنود إسرائيليين في استهداف جيب عسكري على حدود غزة.
إليكم آخر المستجدات:
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- مصادر عبرية: مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف جيب على حدود #غزة
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