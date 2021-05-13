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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٢٠ م

أخر التطورات في فلسطين المحتلة:

مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف جيب على حدود

مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف جيب على حدود

لا تزال الأحداث مشتعلة في فلسطين أرض الرباط، وصرّحت مصادر مطّلعة انه قُتِلَ ثلاث جنود إسرائيليين في استهداف جيب عسكري على حدود غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر متعددة صرحرَحت انه تم قتل ثلاث جنود إسرائيليين في استهداف جيب عسكري على حدود غزة.

إليكم آخر المستجدات:

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- مصادر عبرية: مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف جيب على حدود #غزة

/انتهى/

رمز الخبر 1914443
https://ar.mehrnews.com/news/1914443/

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