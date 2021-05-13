https://ar.mehrnews.com/news/1914444/ ١٣/٠٥/٢٠٢١ ٣:٠٨ م رمز الخبر 1914444 القدس و فلسطین القدس القدس و فلسطین القدس ١٣/٠٥/٢٠٢١ ٣:٠٨ م شريط مصور: تصريح لمراسل وكالة مهر من داخل غزة يظهر هذا الفيديو تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء في قطاع غزة، يوضح لنا أهم الأحداث الحاصلة في تلك البقعة الصامدة. تحميل 20 MB رمز الخبر 1914444 کپی شد سمات غزة وكالة مهر للأنباء المقاومة الفلسطينية محتوى ذات صلة المقاومة الفلسطینیة ستقطع ايدي المحتلين مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف جيب على حدود ومن لايشكر العبد لايشكر الله/ إلى الشهيد قاسم سليماني ظريف يؤكد للنخّالة مواصلة إيران دعمها للشعب الفلسطيني والمقاومة
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