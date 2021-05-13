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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:٠٨ م

شريط مصور:

تصريح لمراسل وكالة مهر من داخل غزة

تصريح لمراسل وكالة مهر من داخل غزة

يظهر هذا الفيديو تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء في قطاع غزة، يوضح لنا أهم الأحداث الحاصلة في تلك البقعة الصامدة.

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رمز الخبر 1914444
https://ar.mehrnews.com/news/1914444/

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