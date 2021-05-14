حماس والجهاد الإسلامي تعلنان هجمات صاروخية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، على قناتها في تطبيق "تليغرام" أنها أطلقت رشقة من الصواريخ على مدينة كريات ملاخي الواقعة على بعد 17 كيلومترا عن مدينة عسقلان في جنوب الكيان الاحتلال إسرائيلي.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عبر "تليغرام" أنها قصفت برشقة صاروخية مدينتي هرتسليا وعسقلان في جنوب الكيان الاحتلال إسرائيلي.

وأكدت مصادر اعلامية في الكيان، عن إطلاق صفارات الإنذار مجددا في عسقلان، فيما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بسماع دوي صفارات الإنذار في بلدات ومدن مختلفة في جنوب الكيان الاحتلال إسرائيلي، منها كريات ملاخي.

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