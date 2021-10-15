المباراة مع نادي الهلال السعودي نهائي مبكر في دوري أبطال آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير الفني لفريق برسبوليس الإيراني لكرة القدم يحيى كل محمدي، أوضح في مؤتمر صحفي قبل لقاء الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، "أشكر السعودية ونادي الهلال لتعاونهم الكامل".

وتابع المدير الفني لفريق برسبوليس: "على أي حال، إيران والمملكة العربية السعودية لديهما الكثير من القواسم الدينية، كفريق رياضي، يجب علينا زيادة الصداقة والسلام بين البلدين وخلق روابط بين البلدين وآمل أن نكون سفراء جيدين لهذا".

وتابع كل محمدي: أمامنا مباراة صعبة للغاية، نأمل أن نتمكن من إرسال رسالة فرح لمشجعينا والفوز بالمباراة، وهذه المباراة حساسة للغاية.

وأشار المدير الفني لفريق برسبوليس، أنه "كلا الفريقين لديهما لاعبين جيدين للغاية، أعتقد أن هذه المباراة هي مباراة نهائية مبكرة ولديها الكثير من الحساسيات".

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