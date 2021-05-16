ضرورة اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الاسلامية/تسجیل 200 حالة وفاة بكورونا

أميرعبداللهيان: ضرورة اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الاسلامية

دعا المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، الى اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الاسلامية ردا على جرائمه الوحشية الاخيرة ضد الشعب الفلسطيني.

باقري كني: فلسطين تحولت بفضل الحكام العرب من أكبر سجن الى أكبر محرقة في العالم لإبادة البشر

انتقد الامين العام للجنة حقوق الانسان الايرانية ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، تقاعس الدول الاسلامية ازاء اعتداءات الكيان الصهيوني على غزة وقتل عدد كبير من الفلسطينيين الابرياء من النساء والأطفال.

روحاني: لم أتلقَ ولا أي من المسؤولين لقاح كورونا حتى الآن/تجاوز ذروة الموجة الرابعة للفيروس

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بانه لم يتلق لقاح كورونا لغاية الان كسائر المسؤولين واعلن بان البلاد تجاوزت ذروة المرحلة الرابعة من مرض كورونا، مؤكدا ضرورة العمل للحيلولة دون الدخول في ذروة جديدة من المرض.

صحفي نمساوي: ظريف يلغي زيارته للنمسا بعد رفع علم الكيان الصهيوني في مقر الحكومة

أعلن صحفي نمساوي نقلا عن وزارة خارجية بلاده، ان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ألغى زيارته للنمسا بعد رفع علم الكيان الصهيوني في مقر الحكومة النمساوية.

خلال اتصال هاتفي مع هنية؛ قائد فيلق القدس يشيد بالمقاومة الفلسطينية وأدائها المتطور وقدرتها

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا من العميد إسماعيل قاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، حيث أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف دائما إلى جانب الحق الفلسطيني.

في اتصال هاتفي مع زياد النخالة؛ قائد فيلق القدس يؤكد مساندة إيران للحق الفلسطيني في مواجهة الجرائم الصهيونية

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اتصالًا هاتفيًا من العميد إسماعيل قااني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وشّدد خلاله أن الجمهورية الإسلامية تساند الحق الفلسطيني، في مواجهة الانتهاكات الصهيونية والجرائم التي يرتكبها كيان العدو.

الصحة الايرانية: تسجیل 200 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج و التعليم الطبي أنه بوفاة 200 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 76 الفا و 633شخصا.

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