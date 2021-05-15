قائد فيلق القدس يؤكد مساندة إيران للحق الفلسطيني في مواجهة الجرائم الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشاد قااني بتطور أداء المقاومة الفلسطينية وبقدرتها على حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه، مستنكراً ممارسات العدو بحق أبناء شعبنا المنافية للأعراف والقوانين الدولية كافة.

من جانبه، أكد النخالة على صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإصراره على الدفاع عن مقدساته بكل ما يملك من قوة وعزيمة وإرادة، مبينا أن المقاومة في غزة دخلت المعركة بطلب من أهلنا في القدس وشعبنا في الداخل والخارج، ولن يقبل شعبنا وقف هذه المعركة قبل وقف العدو الاقتحامات في الأقصى المبارك، وكل محاولات السيطرة على حي الشيخ جراح وحي البستان في القدس.

كما أشاد النخالة بمواقف الجمهورية الإسلامية، قيادة وحكومة وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته ومساندتها له بكل السبل والوسائل.

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