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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٧:١٥ م

تنديدا بالعدوان الإسرائيلي؛

مئات الآلاف من العراقيين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني في بغداد

مئات الآلاف من العراقيين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني في بغداد

تضامن مئات الآلاف من العراقيين مع الشعب الفلسطيني وقضية القدس الشريف وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة بغداد تنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مئات الآلاف من العراقيين جاءوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضية القدس الشريف وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة بغداد تنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

وكانت الوقفة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني في بغداد، حيث دعت لها مرجعيات دينية واحزاب سياسية، وأن ابناء الطوائف غير الاسلامية تشارك في هذه الوقفة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني.

وحظيت هذه الوقفة الجماهرية لنصرة فلسطين مع مشاركة واسعة في هذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني ولاسيما من قبل المرأة العراقية.

/انتهى/

رمز الخبر 1914495
https://ar.mehrnews.com/news/1914495/

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