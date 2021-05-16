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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١١:٣٧ ص

امريكا؛

مسيرات ضد الكيان المحتل/ صرخات تناشد بايدن للتوقف عن دعم الاحتلال

مسيرات ضد الكيان المحتل/ صرخات تناشد بايدن للتوقف عن دعم الاحتلال

شهدت امريكا مسيرات مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها الآلاف رافعين لافتات تطالب بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورددوا هتافات تناشد الرئيس جو بايدن بالتوقف عن دعم الإحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في نيويورك تجمع حوالى ألفي متظاهر في منطقة باي ريفر في حي بروكلين حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وردّدوا هتافات مثل "فلسطين حرة حرة" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

وجرت تظاهرات مماثلة في عدد من المدن الأميركية الأخرى، ولا سيما بوسطن وواشنطن وديربورن وميشيغان.

وقالت المتظاهرة أليسون زامبرانو وهي طالبة تبلغ من العمر 20 عاما وأتت من كونيتيكت للتظاهر في نيويورك إن "للفلسطينيين الحق في العيش بحرية ولا ينبغي لأطفال غزة أن يقتلوا".

بدوره قال مشهور أحمد وهو فلسطيني يبلغ من العمر 73 عاما ويعيش في نيويورك منذ 50 عاما: "أطالب بايدن وحكومته بالتوقف عن دعم القتل. ادعموا الضحايا، أوقفوا الاضطهاد".

ويوم السبت نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العديد من المدن الأوروبية والكندية للتضامن مع الفلسطينيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1914506
https://ar.mehrnews.com/news/1914506/

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