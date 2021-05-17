ولايتي يؤكد دعم إيران القوي للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف ولايتي في رده على اتصال هاتفي من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنيه، أن الجمهورية الاسلامية وطوال اربعين عاما لم تتردد لحظة واحدة في دعم الشعب الفلسطيني معربا عن الأمل في ان ينتصر هذا الشعب في وقت قريب.

واشاد ولايتي بحركة حماس معتبرا انها مصداق للجهاد في الوقت الحاضر، وبات الشعب الفلسطيني في ظل هذه الراية هو السبَاق في حركة التحرر على مستوى العالم.

واشار ولايتي الى شهيد طريق القدس الفريق قاسم سليماني معتبرا انه ضحى بنفسه على هذا الطريق وقدم خدمات كبيرة للأخوة الفلسطينيين .

من جهته أعرب اسماعيل هنيه عن تقديره لمواقف الجمهورية الاسلامية تجاه فلسطين وشعبها ، وطلب من ولايتي ابلاغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي وللشعب الايراني ، مؤكدا ان ايران تقف في طليعة الدول التي تدعم الحق الفلسطيني والقدس الشريف.

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