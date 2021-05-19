وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مسئولياته الوزارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في السياق استقبل ميشال عون اليوم الاربعاء في قصر بعبدا وهبه، وتسلم منه كتابا بطلب اعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وفي تصريح له بعد اللقاء، لفت وهبة الى انه في ضوء التطورات الاخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للاساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية.

جاء طلب اعفاء وهبة من مهامه بعد ردود الفعل على مقابلته مع قناة الحرة حول دعم بعض الدول العربية لتنظيم داعش الارهابي.

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