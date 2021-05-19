ظريف يلتقي الرئيس الايرلندي في دبلن

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان لقاء ظريف مع الرئيس الايرلندي تم عصر اليوم الاربعاء، وعقب مباحثاته مع وزير خارجية هذا البلد "سايمون كافوني".

وفي لقائه كافوني، اعرب وزير الخارجيةأ، عن ترحيبه لاستعدادات ايرلندا بهدف اعادة فتح سفارتها وتعيين سفير لها في طهران.

كما نوه، برغبة ايران في استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية لاسيما في مجالات الزراعة والعلوم وتقنية المعلومات مع جمهورية ايرلندا.

من جانبه، اكد وزير الخارجية الايرلندي على رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون مع ايران، وتسخير فرص عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي لتسهيل اجراءات القرار 2231 .

وتناول الوزيران الايراني والايرلندي، فضلا عن القضايا الثنائية، اخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات في فيينا والتطورات الاخيرة في فلسطين وتاكيد الجمهورية الاسلامية الايرانية على ضرورة اجراء الاستفتاء العام في هذا البلد المحتل بمشاركة الفلسطينيين بكافة انتماءاتهم الدينية والعقدية، الى جانب الوضع الراهن في اليمن والعراق وافغانستان ولبنان وسوريا وقره باخ، فضلا عن برامج مكافحة فيروس كورونا واللقاح المضاد له.

يذكر، ان ايرلندا شكلت المحطة الثالثة لجولة وزير الخارجية الايراني الاوروبية، التي بدأها منذ الاسبوع الماضي، بمدينة مدريد الاسبانية ومنها غادر الى ايطاليا، كما التقى برئيس الكنيسة الكاثوليكية "البابا فرنسيس الثاني".

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