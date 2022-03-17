الرئيس الايراني يهنئ نظيره الايرلندي بذكرى اليوم الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني كتب في برقية التهنئة: "ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية ايرلندا، لطالما استمرت على اسس الصداقة والاحترام المتبادل؛ متطلعا الى توسيع الاواصر الثنائية اكثر فاكثر وفي ضوء الارادة الايجابية لدى قادة البلدين".

واكد رئيس الجمهورية ان موقف جمهورية ايرلندا القيم في سياق السلام وتكريس نظام التعددية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الامن، عزّز التفاؤل بشأن اتخاذ خطوات مؤثرة من اجل تعزيز السلام والاستقرار والامن على الصعيد الدولي.

وأعرب الرئيس الايراني في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس الايرلندي بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية./انتهى/