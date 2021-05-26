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٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٥:٥٦ م

مشعل:

معركة سيف القدس قربتنا من التحرير /أيام العدو باتت محدودة

معركة سيف القدس قربتنا من التحرير /أيام العدو باتت محدودة

دعا رئيس حركة "حماس" خارج فلسطين "خالد مشعل" إلى انتفاضة في كل الأراضي المحتلة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني في كل المناطق أمام مسؤولية التحرير.

وفي مقابلة مع موقع "ميدل ايست أي"، قال مشعل إنه أصبح من الواضح بالنسبة للفلسطينيين والعرب والصهاينة والعالم الحرّ أن أيام "إسرائيل" باتت محدودة وانه لا مستقبل "لكيان الاحتلال الاستيطاني الاستعماري" في المنطقة.

وفي رسالة موجهة إلى بايدن، أشار مشعل الى أن "حماس" مستعدة للحوار مع أي طرف من دون شروط، إلّا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الموقف حيال "إسرائيل" لن يتغيّر.

وحول الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع الاحتلال، قال مشعل إن هذه الدول لم تقم فقط بطعن الفلسطينيين في الظهر، بل أضرّت بمصالحها الذاتية.

/انتهى/

رمز الخبر 1914808
https://ar.mehrnews.com/news/1914808/

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