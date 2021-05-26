معركة سيف القدس قربتنا من التحرير /أيام العدو باتت محدودة

وفي مقابلة مع موقع "ميدل ايست أي"، قال مشعل إنه أصبح من الواضح بالنسبة للفلسطينيين والعرب والصهاينة والعالم الحرّ أن أيام "إسرائيل" باتت محدودة وانه لا مستقبل "لكيان الاحتلال الاستيطاني الاستعماري" في المنطقة.

وفي رسالة موجهة إلى بايدن، أشار مشعل الى أن "حماس" مستعدة للحوار مع أي طرف من دون شروط، إلّا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الموقف حيال "إسرائيل" لن يتغيّر.

وحول الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع الاحتلال، قال مشعل إن هذه الدول لم تقم فقط بطعن الفلسطينيين في الظهر، بل أضرّت بمصالحها الذاتية.

/انتهى/