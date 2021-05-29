تعاون ايراني روسي في مجال الثروة السمكية في بحر قزوين والخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء خلال اجتماع وزير الجهاد الزراعي الايراني "كاظم خاوازي" ومدير شؤون الثروة السمكية الروسي "شيستاكوف" بحضور السفير الايراني في موسكو "كاظم جلالي" حيث رحب الجانبان بالتعاون المشترك في مجال التعليم والابحاث العلمية في قطاع الثروة السمكية واتفقا على توسيع نطاق التعاون ليشمل الخليج الفارسي ايضا فضلا عن بحر قزوين.

وقال خاوازي خلال الاجتماع الذي عقد في موسكو: ان بحر قزوين مهم للدول الخمس المطلة عليه وينبغي بذل الجهود المشتركة والجماعية للحفاظ على مختلف انواع الاحياء البحرية فيه من اجل الاجيال القادمة.

وقدم وزير الجهاد الزراعي الايراني مقترح العمل على العلوم المتعلقة بالاحياء البحرية والثروة السمكية الموجودة في الخليج الفارسي لتكثيرها في بحر قزوين بصورة مشتركة مع الدول المتشاطئة عليه.

من جانبه اكد مدير شؤون الثروة السمكية الروسية شيستاكوف على تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين وقال: انه في حال رغبة الجانب الايراني فاننا على استعداد لاستقبال الطلبة الجامعيين الايرانيين في مجال الثروة السمكية والاحياء البحرية في الجامعات الروسية كما لنا الاستعداد اللازم لاقامة دورات تعليمية لانتاج وتربية اسماك الكافيار .

واشاد بتعاون ايران في اطار التعاون الخماسي في بحر قزوين واضاف: نحن نامل بتوسيع التعاون وان نتمكن من ابرام اتفاقية جديدة للحفاظ على المصادر المائية في بحر قزوين وان نبحث بشان القضايا المهمة الاخرى لهذا البحر.

ووجه شيستاكوف الدعوة لايران للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للثروة السمكية والاحياء البحرية الذي سيعقد في موسكو حزيران /يونيو القادم.

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