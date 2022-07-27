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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١:٤٣ م

حسب اعلان إيراني؛

تعاون إيراني روسي في مجال الطيران المدني و تصدير قطع غيار

تعاون إيراني روسي في مجال الطيران المدني و تصدير قطع غيار

أعلنت موسكو وطهران عن توصلهما لاتفاقات عدة في مجال الطيران المدني، حيث أكدت إيران استعدادها لتصدير قطع غيار وصيانة للطائرات الروسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء هذا الإعلان على لسان ممثل إدارة الطيران المدني الإيراني الذي قال إن "إيران قررت توقيع اتفاقية بشأن تصدير معدات وقطع غيار إلى روسيا وكذلك صيانة الطائرات الروسية.

كما اتفق الطرفان الروسي والإيراني على رفع عدد الرحلات بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعيا.

وزار الرئيس فلاديمير بوتين طهران، الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

/انتهى/

رمز الخبر 1925499
https://ar.mehrnews.com/news/1925499/

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