قائد الثورة يقدم تعازيه لممثل مكتبه في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية أن آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أعرب عن تعازيه بوفاة والد ممثل مكتبه في سيستان وبلوشستان وإمام صلاة الجمعة في زاهدان.

وبعث قائد الثورة برقية تعزية إلى ممثل مكتبه في سيستان وبلوشستان، وجاء نص الرسالة كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي حجة الاسلام السيد الحاج الشيخ مصطفى محامي

أقدم التعازي لكم ولاسرتكم الكريمة في وفاة والدكم الكريم الذي كان عالماً تقياً، وأسأل الله تعالى أن يرفع مراتب هذا العالم النبيل، واسأل الله لك البقاء والنجاح.

السيد علي الخامنئي

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