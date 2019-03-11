قاسم سليماني يتقلّد وسام "ذوالفقار" من قائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل الولي الفقيه في فيلق "القدس" للحرس الثوري حجة الاسلام علي شيرازي هنأ اللواء قاسم سليماني لتقليده وسام "ذوالفقار" من قبل القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي.

وقال حجة الاسلام شيرازي في رسالة التهنئة الى اللواء سليماني: اخي العزيز والمحترم اللواء قاسم سليماني، اقدم التهاني لحصولكم على وسام "ذو الفقار" الذي يعد ارفع وسام فخر في الجمهورية الاسلامية الايرانية من يد القائد العام للقوات المسلحة آية السيد علي الخامنئي العزيز كما اهنئ الشعب الايراني وجميع قادة وكوادر فيلق "القدس" للحرس الثوري وجبهة المقاومة واصدقاء اللواء سليماني، وانا كلي فخر لما حظيتم به من رضا قائد الثورة الاسلامية على خدماتك الصادقة والمخلصة واسال البارئ تعالى ان يزيدك عزا . /انتهى/.