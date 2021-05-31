وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اعلنت المفوضية الاممية العليا لشؤون اللاجئين، ان ايران دولة نموذجية يحتذى بها في مجال ايواء اللاجئين.

وفي تقريرها الاخير حول وضع اللاجئين الافغان، ثمّنت المفوضية الاممية العاليا جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافة 3.6 مليون شخص من هؤلاء اللاجئين.

واشار التقرير الى توفير الخدمات التعليمية للتلاميذ الافغان؛ مؤكدة ان ما تقدمه ايران من خدمات على مدى 4 عقود الى ملايين اللاجئين الافغانيين، لا يمكن ان تذهب ادراج النسيان.

وفي سياق متصل، قالت مديرة قسم اسيا واقيانيا في المفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين السيدة "ايندريكا راتفائي" : ان حضور ونشاطات اللاجئين الافغان داخل النظام التعليمي الايراني واتاحة فرص الانتفاع من الخدمات الصحية والعلاجية لهم في هذا البلد وحصولهم على الخدمات البنكية والعمل في تلك الاقسام، يشكل ذلك جانبا من المساعدات التي توفرها الجمهورية الاسلامية الايرانية لهؤلاء اللاجئين وبما يجعل من هذا البلد انموذجا يحتذى به لسائر دول العالم./انتهى/