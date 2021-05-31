لقاء حاسم بين بري والحريري للبحث في حكومة من 24 وزيراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انعقد "لقاء حاسم" بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري للبحث في صيغة حكومية من 24 وزيراً.

وشددّ المراسل أن "اللقاء وصف بالهام"، مضيفاً أنه "من المفترض أن يتوجه الرئيس بري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون".

وأشار مراسلنا إلى أن اللقاء الذي عقد في عين التينة، من صبغة حكومية "موزعة وفق معادلة 3 ثمانات ولا ثلث معطلاً فيها لفريق واحد".

وكان البرلمان اللبناني، قد أوصى يوم السبت الماضي، بضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون.

وجاء ذلك في بيان تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ختام جلسة عقدت في قصر "الأونيسكو" بالعاصمة بيروت لمناقشة رسالة عون المتعلقة بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، بحضور الحريري والكتل النيابية المختلفة.

ومن جهته، قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، منذ أيام أن رئيس الجمهورية ميشال عون "لم يكن يهدف إلى سحب تكليف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في الرسالة التي بعثها إلى البرلمان الأسبوع الماضي، وذكر فيها أن الأخير عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ".

وتم تكليف الحريري في تشرين الأول/أكتوبر تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وألحق أضراراً في أجزاء كبيرة من المدينة./انتهى/