قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وصرحت مصادر أمنية، أن الاحتلال اعتقل عوني أحمد طقاطقة، ومحمد نسيم ديرية، ومفيد فايز طقاطقة، ومحمد خالد طقاطقة، وعبد الله زياد ثوابتة في العشرينيات من اعمارهم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان خلال اقتحامها قرية بيت سيرا غرب رام الله.

ونوهت مصادر محلية، أن المعتقلين هم: ثائر يوسف حمدان، وابراهيم هاني أبو صفية، ومصعب منتصر حمدان، وموسى اسماعيل عمارة، ويعقوب ذياب الحاج، من قرية بيت سيرا..

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة طولكرم

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صالح منصور (28 عاما)، بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للمدينة، .في الوقت الذي اطلقت فيه قنابل الغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.

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