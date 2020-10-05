الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فجر اليوم سبعة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة.

وافادت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عزالدين جمال دويكات (21 عامًا)، والشاب أحمد خيري من مدينة جنين بالاضافة إلى جانب المواطنين محمد عبد حمامرة وأحمد سلاطنة.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، الشاب عبد الرحيم صبحي الكار (24 عامًا)، والشاب محمد عماد محمد ثوابتة.

واقتحمت دوريات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس وتمركزت في طلعة الماتورات، كما انتشر جنود مشاة في منطقة الحفريات في قرية بلاطة البلد حيث تم اعتقال عز الدين جمال دويكات.

وافادت مصادر محلية بأن قوة للاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل بعدد من الآليات العسكرية. فيما تمكن شبان من إلقاء زجاجة حارقة على نقطة مراقبة عسكرية بالخليل.

جدير بالذكر أن إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تفيد بأنه وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 6500 معتقل بينهم 350 طفلاً و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل./انتهى/