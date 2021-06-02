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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:١٩ م

على هامش اجتماع فيينا؛

عراقجي يلتقي برئيس فريق التفاوض الروسي

عراقجي يلتقي برئيس فريق التفاوض الروسي

التقى الوفد الايراني المشارك في مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم الاربعاء بالعاصمة النمساوية فيينا، مع نظيره الروسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اجرى رئيس الوفد الايراني "سيد عباس عراقجي"، خلال اللقاء، مباحثات مع مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" الذي يقود وفد بلاده الى هذه المفاوضات.

وفي سياق متصل، كان عراقجي قد استعرض خلال اجتماع ثلاثي مع الوفدين الصيني والروسي يوم الاثنين الماضي، اخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات احياء الاتفاق النووي والتنسيق بين الدول الثلاث في هذا الاطار.

لقاء يجمع الوفدين الايراني والروسي قبيل اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا

علما ان الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد مساء اليوم حسب توقيت طهران، بمشاركة ممثلين عن مجموعة دول 4+1 (الصين وروسيا والمانيا وروسيا وبريطانيا) وايران، في فندق "غراند اوتيل" بفيينا.

/انتهى/

رمز الخبر 1915020
https://ar.mehrnews.com/news/1915020/

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