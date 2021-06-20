أوليانوف: ناقشت مع ممثل الاتحاد الاوروبي القضايا العالقة في محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا صرح أنه تحدث مع ممثل الاتحاد الأوروبي لمناقشة القضايا العالقة في محادثات إحياء الاتفاق النووي.

والتقى ممثلا روسيا والاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا اليوم الأحد قبل بدء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وكتب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى لدى المنظمات الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا في تغريدة: التقيت اليوم بمنسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في محادثات فيينا، وناقشنا الوضع الحالي وكذلك أكثر القضايا حساسية التي لا تزال على جدول الأعمال والتي تحتاج الى حل.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي قد صرح في وقت سابق اليوم، باننا الآن اقرب للتوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا مما مضى، لافتا في الوقت ذاته الى ان ملء الفراغ للتوصل الى اتفاق ليس بالامر الهين وهو بحاجة الى اتخاذ قرارات في عواصم الدول المشاركة.

واضاف عراقجي في تصريح قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا مساء الاحد: اليوم هو آخر يوم من اجتماعات الجولة السادسة من المفاوضات وقد امضينا محادثات مكثفة جدا وانجزنا عملا صعبا للغاية.

وتابع مساعد الخارجية الايراني: نحن الآن في وضع نعتقد فيه بان جميع وثائق التوافق جاهزة تقريبا.

واردف رئيس الوفد الايراني المفاوض: ان القضايا الرئيسية المختلف بشانها تم حل بعضها فيما البعض الاخر منها مازالت غير محلولة الا انها اتخذت شكلا دقيقا ومن الواضح تماما ابعاد هذه الخلافات./انتهى/