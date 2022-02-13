أوليانوف: اُجريت مباحثات بناءة حول القضايا العالقة مع باقري كني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الاحد، اوضح "اوليانوف" ان ان المباحثات المكثفة على امتداد المفاوضات حول الاتفاق النووي متواصلة في عاصمة النمسا؛ "ولاسيما مناقشة القضايا العالقة حيث اجريت اليوم لقاء بناء مع كبير المفاوضين الايرانيين حولها".

وورد في هذا التقرير، ان الدبلوماسي الروسي توجه عقب اللقاء مع "باقري كني"، للقاء مبعوث امريكا الخاص بالشان الايراني "رابرت مالي"، كما التقى رؤساء وفود الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا والمانياو بريطانيا) في فندق كوبورغ، لاستعراض سبل المضي قدما بهذه المفاوضات؛ على حد تعبير اوليانوف.

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