7 جامعات إيرانية في قائمة أفضل 100 جامعة آسيوية

وقال مدير موقع الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي (ISC) "محمد جواد دهقاني"،ان في العام الماضي صنفت 5 جامعات ايرانية ضمن هذه القائمة.

وتعد قاعدة بيانات (Times Ranking Database) واحدة من أكثر أنظمة التصنيف الدولية شهرة والتي صنفت في عام 2013 لأول مرة الجامعات الآسيوية إلى جانب تصنيفاتها الدولية.

ويشمل تصنيف (Asian Times) لعام 2021، 551 جامعة من 30 دولة. واحتلت جامعة تسينغهوا (Tsinghua University)وجامعة بكين(Peking University) من الصين، للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى والثانية بين افضل الجامعات الآسيوية،.

وتابع دهقاني، كانت حصة إيران من حيث عدد الجامعات في عام 2013 تساوي 3بالمئة، والتي وصلت في عام 2021 إلى 8.5 بالمئة.

وتفوق تصنيف إيران ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي وارتفع من المركز الـ 48 إلى 45.

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