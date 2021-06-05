طارمي يحرز جائزة أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه فاز طارمي بالجائزة بعد ان نال اكبر عدد من الاصوات عن هدفه الذي سجله بتسديدة مقصية رائعة في شباك تشيلسي الإنجليزي، في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونال طارمي 750 الف صوت من اجمالي عدد الاصوات المشاركة البالغة 1.3 مليون صوت.

وكان مشجعو فريق بورتو قد اختاروا ايضا هدف طارمي كاجمل هدف للنادي في الموسم الكروي 2020-2021 .

ورغم فوز بورتو في المباراة بهذا الهدف الذي سجله طارمي (1-0)، تأهل تشيلسي إلى نصف النهائي اذ كان قد فاز في مباراة الذهاب 2-0.

وجاء الترتيب كالتالي:

1-هدف الايراني مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي في مرمى تشيلسي الانجليزي.

2-هدف الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي.

3-هدف الفرنسي أولفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني.

4-هدف البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في شباك إسطنبول باشاك شهير التركي.

5-هدف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد في شباك تشيلسي الإنجليزي.

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