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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٧:٣١ م

إيران تبدأ تطعيم المتطوعين بلقاح "إيران بركت" في 4 مدن اعتبارا من 10 يونيو

إيران تبدأ تطعيم المتطوعين بلقاح "إيران بركت" في 4 مدن اعتبارا من 10 يونيو

أعلن مدير المجموعة البحثية لإنتاج لقاح "كوف ايران بركت"، حسن جليلي، عن دخول أربع مدن وهي شيراز واصفهان ومشهد وبوشهر مرحلة الدراسة السريرية للقاح كوف ايران بركت في الأيام المقبلة، ليبدأ حقن المتطوعين اعتبارا من 10 حزيران/يونيو الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن إرنا أنه في تصريح اليوم (السبت)، أضاف جليلي: سيشارك ثمانية آلاف متطوع بهذه المحافظات في الدراسة السريرية لهذا اللقاح، ليتم بذلك استكمال حقن الجرعة الأولى لمتطوعي المرحلة الثالثة من الاختبار البشري للقاح.

وأشار الى الإنتهاء من حقن 10 آلاف و500 متطوع من محافظتي طهران والبرز في اطار المرحلة الثالثة من الاختبارات البشرية.

وأوضح جليلي أن أعمار المرشحين للمشاركة في المرحلة الثالثة من الاختبار البشري للقاح إيران بركت تتراوح بين 18 و 75 عاما.

وأشار جليلي إلى أن اللقاح دخل مرحلة الإنتاج الضخم قبل أيام قليلة وقال: "حسب الجدول الزمني المحدد، أنتجنا حوالي مليون جرعة حتى الآن وننتظر تقديمها إلى وزارة الصحة بعد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة".

وتوقع مدير المجموعة البحثية لإنتاج لقاح "كوف إيران بركت" أن يتم إنتاج أكثر من 18 مليون جرعة من هذا اللقاح بحلول أواسط سبتمبر 2021

وأوضح أن التطعيم العام بهذا اللقاح سيبدأ بعد حصوله على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

/انتهى/

رمز الخبر 1915078
https://ar.mehrnews.com/news/1915078/

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